Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости - 28 Мая.

В письме главы Белого дома говорится: «После исторического мирного саммита в августе 2025 года в Вашингтоне мы совместно работали над активизацией наших отношений, кульминацией чего стало подписание вице-президентом Вэнсом Хартии о стратегическом партнерстве с Вами 10 февраля 2026 года в Баку. Мы углубляем наше партнерство в сфере региональной транспортной связности, экономических связей и сотрудничества в области безопасности и с нетерпением ждем продолжения нашего взаимодействия по этим и другим направлениям».

Трамп отметил в письме, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мы воодушевлены усилиями Азербайджана по продвижению мирного соглашения, которое Вы парафировали в августе прошлого года, включая продолжающийся процесс делимитации границы, освобождение четырех армянских заключенных в январе 2026 года, поставки топлива в Армению, а также инициативу «Мост мира», объединяющую гражданские общества двух стран».

Президент США рассчитывает «на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в предстоящие годы и десятилетия».

