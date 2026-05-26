Перезапуск «Проекта Свобода»

Военно-морские силы США начали сопровождать суда при проходе через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей ВМС.

Первым американские корабли сопроводили греческий танкер, который перевозил два миллиона баррелей сырой нефти через пролив у побережья Омана. Судно застряло в Персидском заливе в начале марта, сейчас оно направляется в Индию.

По сообщению издания, эта операция возобновляет «Проект Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив, который США начали 4 мая и свернули спустя 36 часов.

Представители ВМС заявили, что в ближайшие дни американские корабли помогут примерно десяти судам, в том числе танкерам и контейнеровозам, которые собираются пройти через Ормузский пролив.