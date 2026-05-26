Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»

В письме президента Франции говорится: «По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания. После нашей встречи в Копенгагене 2 октября прошлого года и нашего последнего телефонного разговора 21 мая этого года хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала во всех сферах — будь то наш диалог по региональным вопросам или наше сотрудничество в области экономики, культуры и образования».

Макрон «особо подчеркнул образцовый характер нашего сотрудничества в связи с Французско-Азербайджанским университетом, который в этом году отмечает свое 10-летие».

Президент Франции выразил надежду, что «в духе партнерства мы сможем преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию наших двусторонних отношений».

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь подчеркнуть полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона», — заявил президент Франции.