USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»

20:12 114

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Независимости.

В письме президента Франции говорится: «По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания. После нашей встречи в Копенгагене 2 октября прошлого года и нашего последнего телефонного разговора 21 мая этого года хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала во всех сферах — будь то наш диалог по региональным вопросам или наше сотрудничество в области экономики, культуры и образования».

Макрон «особо подчеркнул образцовый характер нашего сотрудничества в связи с Французско-Азербайджанским университетом, который в этом году отмечает свое 10-летие».

Президент Франции выразил надежду, что «в духе партнерства мы сможем преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию наших двусторонних отношений».

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь подчеркнуть полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона», — заявил президент Франции.

А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
18:34 2013
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
20:12 115
Перезапуск «Проекта Свобода»
Перезапуск «Проекта Свобода»
20:02 256
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
19:55 316
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
19:44 542
Алиев – Пезешкиану: Азербайджан и Иран всегда рядом...
Алиев – Пезешкиану: Азербайджан и Иран всегда рядом...
19:34 644
Какие соглашения подписали США и Армения
Какие соглашения подписали США и Армения видео; обновлено 19:14
19:14 5652
США ударили по Ирану. КСИР подтвердил гибель своих военных
США ударили по Ирану. КСИР подтвердил гибель своих военных обновлено 18:50
18:50 10365
Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане
Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане В ТАШКЕНТ НАПРАВИЛИ ГЕНЕРАЛА
18:14 1348
Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 2325
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 2310

ЭТО ВАЖНО

А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
18:34 2013
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
20:12 115
Перезапуск «Проекта Свобода»
Перезапуск «Проекта Свобода»
20:02 256
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
19:55 316
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
19:44 542
Алиев – Пезешкиану: Азербайджан и Иран всегда рядом...
Алиев – Пезешкиану: Азербайджан и Иран всегда рядом...
19:34 644
Какие соглашения подписали США и Армения
Какие соглашения подписали США и Армения видео; обновлено 19:14
19:14 5652
США ударили по Ирану. КСИР подтвердил гибель своих военных
США ударили по Ирану. КСИР подтвердил гибель своих военных обновлено 18:50
18:50 10365
Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане
Турецкая армия экспортирует в Узбекистан модель, примененную в Азербайджане В ТАШКЕНТ НАПРАВИЛИ ГЕНЕРАЛА
18:14 1348
Европа поворачивается спиной к украинской армии
Европа поворачивается спиной к украинской армии Financial Times
17:35 2325
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
Спустя 14 лет стало известно, кто убил Агаева
17:35 2310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться