BP увольняет председателя совета директоров

Британская нефтегазовая компания BP объявила об отставке председателя совета директоров Альберта Манифолда, сообщается на сайте компании.
Отставка вступает в силу немедленно, решение принято советом директоров единогласно. Причиной указываются «серьезные опасения относительно важных стандартов корпоративного управления, надзора и поведения». В чем заключаются нарушения «стандартов корпоративного управления», не сообщается.
«Альберт помог придать трансформации BP необходимую целенаправленность и ускорить ее, — заявила независимый директор BP Аманда Блан. — Однако совет директоров был удивлен и разочарован, узнав о проблемах с корпоративным управлением и поведением, которые он считает неприемлемыми. Поэтому были приняты решительные меры».
Энергетический гигант сообщил, что назначил Иэна Тайлера временно исполняющим обязанности председателя совета директоров на период поиска постоянного кандидата.
Альберт Манифолд был назначен на этот пост в октябре прошлого года.