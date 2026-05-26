BP увольняет председателя совета директоров

Отставка вступает в силу немедленно, решение принято советом директоров единогласно. Причиной указываются «серьезные опасения относительно важных стандартов корпоративного управления, надзора и поведения». В чем заключаются нарушения «стандартов корпоративного управления», не сообщается.

«Альберт помог придать трансформации BP необходимую целенаправленность и ускорить ее, — заявила независимый директор BP Аманда Блан. — Однако совет директоров был удивлен и разочарован, узнав о проблемах с корпоративным управлением и поведением, которые он считает неприемлемыми. Поэтому были приняты решительные меры».

Энергетический гигант сообщил, что назначил Иэна Тайлера временно исполняющим обязанности председателя совета ⁠директоров на период поиска постоянного ‌кандидата.

Альберт Манифолд был назначен на этот пост в октябре прошлого года.