Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане

На фоне расширения операции армии Израиля против «Хезболлы» на территории Ливана премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета, сообщают израильские СМИ.

«По моему указанию и указанию министра обороны, совместно с начальником Генштаба, мы усиливаем наши действия в Ливане. Армия обороны Израиля действует большими силами на территории и занимает контролируемые участки. Мы укрепляем полосу безопасности, чтобы защитить населённые пункты на севере», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля отметил, что параллельно ведется масштабная работа по разработке новых, в том числе инновационных, решений для противодействия ударным FPV-дронам «Хезболлы».

Между тем пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Адраи выступил с экстренным предупреждением для жителей ряда населенных пунктов Ливана: «Активность «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ проводить операции против нее… В целях безопасности жителям рекомендуется немедленно покинуть свои дома и направиться к северу от реки Захрани».

В «Хезболле» же во вторник сообщили о нанесении ударов по позициям ЦАХАЛ на юге Ливана. Представители «Хезболлы» утверждают, что атаковали военных в районе населенного пункта Шамаа. Под удар попало и израильское военное транспортное средство в городе Бинт-Джбейль. Кроме того, в «Хезболле» подчеркнули, что с помощью беспилотников ударили по казармам израильской базы Бранит на границе с Ливаном.