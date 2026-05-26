Трамп экстренно созывает министров

Президент США Дональд Трамп созовет в среду заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, так как переговоры с Ираном вступают в критическую фазу. О встрече первой сообщила газета New York Post.

На ней будут присутствовать все члены кабинета министров, включая уходящую со своего поста директора национальной разведки Тулси Габбард.

В последние дни активизировались переговоры о возможном мирном соглашении с Ираном, поскольку президент рассматривает пути прекращения боевых действий, возобновления работы Ормузского пролива и урегулирования переговоров по ядерным вопросам в течение 60 дней.