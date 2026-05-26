Жертвенный барашек за 400 манатов

В преддверии праздника Гурбан, 26-27 мая, на рынках Баку стоимость жертвенного барана, в зависимости от веса животного, составляет 350-400 манатов.

Торговцы мясом в беседе с корреспондентом haqqin.az сообщили, что баранина на рынках и в магазинах стоит 22-23 маната за килограмм. Цена жертвенного барашка также исчисляется из расчета 22 маната за килограмм. Мясо будет составлять половину общего веса, то есть минус шкура, голова, копыта и так далее. Для жертвоприношения обычно выбирают годовалое животное весом 16-20 кг, то есть мяса будет примерно 16-18 кг. Таким образом, цена жертвенного барашка составляет 350-400 манатов.

Согласно канонам ислама, принести в жертву можно только здорового барана, быка или верблюда. В Азербайджане мусульмане, как правило, выбирают барана. Возраст жертвенного быка — два-три года, верблюда — не более 5 лет. Жертвенное мясо должно быть поделено на три части: одну оставляют дома, вторую отдают родственникам и знакомым, третью раздают нуждающимся.