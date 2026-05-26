У Трампа «все показатели прекрасные»

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил медицинское обследование и что у него все хорошо со здоровьем.

«Только что завершил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида плановое медицинское обследование, которое я прохожу каждые шесть месяцев», - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

«Все показатели прекрасные», - отметил Трамп, поблагодарив врачей и медицинский персонал.

Трампу 79 лет. Ранее он не раз заявлял, что у него отличное состояние здоровья. В январе Трамп говорил, что в третий раз сдал на «отлично» тест на когнитивные способности.