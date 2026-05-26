Впервые в докторантуре: обучение на доктора философии в рамках программы SABAH

С этого года впервые в рамках программы SABAH начнется подготовка докторов философии.

*Программа будет реализована как пилотный проект на основе международного опыта и будет применена модель докторантуры, основанная на обучении.

*На начальном этапе программа будет реализована в 4 учебных заведениях – Институте образования Азербайджанской Республики, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности и Бакинской высшей школе нефти. В рамках проекта планируется подготовить 80 докторантов по 7 научным областям: математика, физика, химия, биология, науки о Земле, технические науки и педагогика.

*Срок обучения составит минимум 4 года. Первые 2 года будут посвящены обучению и исследованиям, следующие 2 года – только научно-исследовательской деятельности.

*В рамках программы обучение будет организовано только по государственному заказу и в очной форме.

*Принятые лица, помимо докторантской стипендии, будут получать дополнительную стипендию SABAH в высоком размере.

*Докторанты будут привлечены к научно-педагогической деятельности в учреждениях, в которые они были приняты.

Согласно плану, утвержденному Кабинетом Министров, по республике выделено в общей сложности 1388 мест для программы доктора философии. Этот показатель на 213 мест, или на 18 процентов, больше по сравнению с прошлым годом. Прием охватит около 300 специальностей в 90 учреждениях. 65 процентов выделенных мест приходится на высшие учебные заведения, а 35 процентов – на научные учреждения. Последние два года прием в докторантуру осуществляется только по программе доктора философии, все докторанты, принятые в высшие учебные заведения, получают бесплатное образование на основе государственного заказа. Прогнозируется, что в следующем году прием также будет осуществляться только на основе государственного заказа.

Прием документов на уровень докторантуры осуществляется в электронном виде через платформу portal.edu.az и завершится 9 июня, в 18:00.