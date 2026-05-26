USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Впервые в докторантуре: обучение на доктора философии в рамках программы SABAH

26 мая 2026, 22:25 431

С этого года впервые в рамках программы SABAH начнется подготовка докторов философии.

Основные особенности программы

*Программа будет реализована как пилотный проект на основе международного опыта и будет применена модель докторантуры, основанная на обучении.

*На начальном этапе программа будет реализована в 4 учебных заведениях – Институте образования Азербайджанской Республики, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности и Бакинской высшей школе нефти. В рамках проекта планируется подготовить 80 докторантов по 7 научным областям: математика, физика, химия, биология, науки о Земле, технические науки и педагогика.

*Срок обучения составит минимум 4 года. Первые 2 года будут посвящены обучению и исследованиям, следующие 2 года – только научно-исследовательской деятельности.

*В рамках программы обучение будет организовано только по государственному заказу и в очной форме.

*Принятые лица, помимо докторантской стипендии, будут получать дополнительную стипендию SABAH в высоком размере.

*Докторанты будут привлечены к научно-педагогической деятельности в учреждениях, в которые они были приняты.

Согласно плану, утвержденному Кабинетом Министров, по республике выделено в общей сложности 1388 мест для программы доктора философии. Этот показатель на 213 мест, или на 18 процентов, больше по сравнению с прошлым годом. Прием охватит около 300 специальностей в 90 учреждениях. 65 процентов выделенных мест приходится на высшие учебные заведения, а 35 процентов – на научные учреждения. Последние два года прием в докторантуру осуществляется только по программе доктора философии, все докторанты, принятые в высшие учебные заведения, получают бесплатное образование на основе государственного заказа. Прогнозируется, что в следующем году прием также будет осуществляться только на основе государственного заказа.

Прием документов на уровень докторантуры осуществляется в электронном виде через платформу portal.edu.az и завершится 9 июня, в 18:00.

Россия грозит Армении
Россия грозит Армении
00:10 364
У Трампа разговор с Нетаньяху
У Трампа разговор с Нетаньяху
26 мая 2026, 23:19 621
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане обновлено 22:20
26 мая 2026, 22:20 964
Готовится визит Байрамова в Москву
Готовится визит Байрамова в Москву
26 мая 2026, 21:53 1467
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
26 мая 2026, 12:48 5681
Жертвенный барашек за 400 манатов
Жертвенный барашек за 400 манатов
26 мая 2026, 21:34 2296
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
26 мая 2026, 18:34 4261
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
26 мая 2026, 20:12 2108
Американские военные опровергают...
Американские военные опровергают... обновлено 20:46
26 мая 2026, 20:46 2517
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
26 мая 2026, 19:55 1867
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
26 мая 2026, 19:44 2246

ЭТО ВАЖНО

Россия грозит Армении
Россия грозит Армении
00:10 364
У Трампа разговор с Нетаньяху
У Трампа разговор с Нетаньяху
26 мая 2026, 23:19 621
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане обновлено 22:20
26 мая 2026, 22:20 964
Готовится визит Байрамова в Москву
Готовится визит Байрамова в Москву
26 мая 2026, 21:53 1467
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
26 мая 2026, 12:48 5681
Жертвенный барашек за 400 манатов
Жертвенный барашек за 400 манатов
26 мая 2026, 21:34 2296
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
26 мая 2026, 18:34 4261
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
26 мая 2026, 20:12 2108
Американские военные опровергают...
Американские военные опровергают... обновлено 20:46
26 мая 2026, 20:46 2517
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
26 мая 2026, 19:55 1867
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
26 мая 2026, 19:44 2246
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться