Попытка ликвидации нового военного лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в Газе по назначенному около недели назад новому лидеру военного крыла ХАМАС Мухаммеду Оде. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Армия обороны Израиля атаковала в Газе Мухаммеда Оде - нового лидера военного крыла ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября», - цитирует Нетаньяху его канцелярия.

По данным ведомства, Оде «занимал пост главы разведки ХАМАС во время резни 7 октября и был назначен около недели назад на место Иззэддина аль-Хаддада, ликвидированного в результате атаки ЦАХАЛа на сектор Газа около двух недель назад». В канцелярии отметили, что «Оде несет ответственность за убийства, похищения и ранения многих израильских граждан и солдат».