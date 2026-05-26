Санкции Британии против криптосетей

Великобритания ввела санкции в отношении 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые использовались Россией для обхода предыдущих ограничений, сообщается в пресс-релизе британского правительства, опубликованном 26 мая.

Новые санкции коснулись системы международных платежей A7, которая, как утверждается, используется РФ для обхода западных санкций, финансирования военных покупок и обработки платежей от продажи нефти. По подсчетам Лондона, в распоряжение Кремля могли вернуться более 1,5 млрд долларов благодаря использованию этой системы.

В прошлом году оборот A7 превысил 90 миллиардов долларов, заявляли в самой системе.

Новые санкции также затронули кыргызский банк, три грузинские компании и крупную международную криптобиржу. Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон продолжит целенаправленно «ликвидировать теневую инфраструктуру», лишая Россию каналов снабжения. Активы попавших под санкции компаний заморозят.

11 мая Лондон расширил санкционный список в отношении России, введя ограничения против еще 85 юридических и физических лиц.