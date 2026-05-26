Переговоры глав МИД Азербайджана и Пакистана

Министры иностранных дел Азербайджана и Пакистана - Джейхун Байрамов и Мухаммад Исхак Дар на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИДа.

Согласно сообщению, на встрече было подчеркнуто, что «азербайджано-пакистанское сотрудничество, основанное на братстве и взаимной поддержке, успешно продолжается в рамках региональных и международных организаций. Были обсуждены вопросы взаимодействия на платформах ООН, Организации исламского сотрудничества и других».

Главы МИД обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также по другим международным вопросам.