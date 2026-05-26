Зеленский «услышал» Порошенко

Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко сообщил о встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

«Наконец впервые за много лет состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Ее инициировали по просьбе лидеров фракций на согласительном совете, и важно, что у президента нас услышали», – сообщил Порошенко в Facebook во вторник.

«Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным», – добавил он.