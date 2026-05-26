Неожиданное для Европы решение Америки

Согласно информации издания, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Хегсета провел в штаб-квартире НАТО закрытый брифинг для высокопоставленных чиновников Альянса. Во время встречи американская сторона сообщила о намерении резко сократить часть своих военных ресурсов в рамках «модели сил НАТО», созданной после вторжения России в Украину в 2022 году. Речь идет об истребителях, стратегических бомбардировщиках, военных кораблях, подводных лодках, беспилотниках и самолетах-заправщиках.

По данным издания, Вашингтон планирует сократить вклад истребителей примерно на треть, значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе Альянса. Кроме того, Вашингтон больше не хочет предоставлять НАТО подводные лодки, а участие в обеспечении эсминцами и беспилотниками также планируют урезать.

Журнал отмечает, что в Брюсселе такие планы Вашингтона стали «неприятной неожиданностью». Европейские дипломаты ожидали, что речь пойдет лишь о постепенной корректировке американского участия, однако масштабы озвученных изменений оказались серьезнее. Особое беспокойство вызывает то, что часть американских возможностей Европа пока не способна быстро компенсировать.

США дали понять союзникам, что не отказываются от ядерного сдерживания в Европе. Но конвенциональную оборону континента Вашингтон хочет все больше перекладывать на европейские государства.

По данным издания, американская сторона прямо призвала союзников как можно быстрее закрывать будущие пробелы собственными силами. В США объясняют свои действия изменением глобальной ситуации с безопасностью. Вашингтон считает, что Европа уже достаточно усилила оборонные расходы и способна взять на себя больше ответственности.

По данным издания, до начала июня европейские страны должны подготовить конкретные предложения, кто и каким образом сможет компенсировать сокращение американского участия. Вашингтон рассчитывает представить новую систему распределения нагрузки уже на саммите НАТО в Анкаре в июле.