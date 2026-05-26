USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Неожиданное для Европы решение Америки

26 мая 2026, 23:37 799

Соединенные Штаты планируют радикально сократить военный вклад в НАТО и переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников, сообщает Der Spiegel.

Согласно информации издания, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Хегсета провел в штаб-квартире НАТО закрытый брифинг для высокопоставленных чиновников Альянса. Во время встречи американская сторона сообщила о намерении резко сократить часть своих военных ресурсов в рамках «модели сил НАТО», созданной после вторжения России в Украину в 2022 году. Речь идет об истребителях, стратегических бомбардировщиках, военных кораблях, подводных лодках, беспилотниках и самолетах-заправщиках.

По данным издания, Вашингтон планирует сократить вклад истребителей примерно на треть, значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе Альянса. Кроме того, Вашингтон больше не хочет предоставлять НАТО подводные лодки, а участие в обеспечении эсминцами и беспилотниками также планируют урезать.

Журнал отмечает, что в Брюсселе такие планы Вашингтона стали «неприятной неожиданностью». Европейские дипломаты ожидали, что речь пойдет лишь о постепенной корректировке американского участия, однако масштабы озвученных изменений оказались серьезнее. Особое беспокойство вызывает то, что часть американских возможностей Европа пока не способна быстро компенсировать.

США дали понять союзникам, что не отказываются от ядерного сдерживания в Европе. Но конвенциональную оборону континента Вашингтон хочет все больше перекладывать на европейские государства.

По данным издания, американская сторона прямо призвала союзников как можно быстрее закрывать будущие пробелы собственными силами. В США объясняют свои действия изменением глобальной ситуации с безопасностью. Вашингтон считает, что Европа уже достаточно усилила оборонные расходы и способна взять на себя больше ответственности.

По данным издания, до начала июня европейские страны должны подготовить конкретные предложения, кто и каким образом сможет компенсировать сокращение американского участия. Вашингтон рассчитывает представить новую систему распределения нагрузки уже на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Россия грозит Армении
Россия грозит Армении
00:10 383
У Трампа разговор с Нетаньяху
У Трампа разговор с Нетаньяху
26 мая 2026, 23:19 629
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане обновлено 22:20
26 мая 2026, 22:20 968
Готовится визит Байрамова в Москву
Готовится визит Байрамова в Москву
26 мая 2026, 21:53 1473
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
26 мая 2026, 12:48 5682
Жертвенный барашек за 400 манатов
Жертвенный барашек за 400 манатов
26 мая 2026, 21:34 2303
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
26 мая 2026, 18:34 4262
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
26 мая 2026, 20:12 2112
Американские военные опровергают...
Американские военные опровергают... обновлено 20:46
26 мая 2026, 20:46 2518
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
26 мая 2026, 19:55 1871
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
26 мая 2026, 19:44 2248

ЭТО ВАЖНО

Россия грозит Армении
Россия грозит Армении
00:10 383
У Трампа разговор с Нетаньяху
У Трампа разговор с Нетаньяху
26 мая 2026, 23:19 629
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане
Нетаньяху заявил о новой операции Израиля в Ливане обновлено 22:20
26 мая 2026, 22:20 968
Готовится визит Байрамова в Москву
Готовится визит Байрамова в Москву
26 мая 2026, 21:53 1473
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой
В Армении заметили китайские стратегические беспилотники. Их разместили рядом со 102‑й российской базой фото
26 мая 2026, 12:48 5682
Жертвенный барашек за 400 манатов
Жертвенный барашек за 400 манатов
26 мая 2026, 21:34 2303
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные…
А что с водохранилищами? Сарсанг в долгу. Остальные… наши подробности
26 мая 2026, 18:34 4262
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
Макрон в письме Алиеву: «Мы сможем преодолеть недавние трудности...»
26 мая 2026, 20:12 2112
Американские военные опровергают...
Американские военные опровергают... обновлено 20:46
26 мая 2026, 20:46 2518
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
Трамп поздравляет Алиева: Америка воодушевлена усилиями Азербайджана...
26 мая 2026, 19:55 1871
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
Герцог – Алиеву: «Для меня особая честь называть Вас другом…»
26 мая 2026, 19:44 2248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться