Россия грозит Армении

Россия пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван и дальше будет придерживаться курса на вступление в Евросоюз. Об этом говорится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева, которое он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. С его копией ознакомился «Коммерсант».

«Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры», — говорится в письме.

Цивилев пишет, что попытки Армении войти в ЕС «не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства между правительствами и субъектами хозяйствования наших стран и неоднократно предпринятым РФ практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе».

В Армении пока официально не ответили на письмо.

Армения и Россия заключили соглашение о беспошлинных поставках в 2013 году. Оно бессрочно отменило экспортные пошлины на ввоз в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Документом оговаривается, что при «прекращении действия соглашения по инициативе любой из сторон продолжают действовать обязательства Армении по выплате России компенсаций или признанию невыплаченных сумм ее госдолгом перед РФ до их полного выполнения».

Долгосрочный контракт на поставки российского газа объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с армянским «Газпром Армения». Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тыс. кубометров, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет. Сейчас, по словам президента РФ Владимира Путина, цена составляет $177 за 1 тыс. кубометров, напоминает «Коммерсант». Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил: «С ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям (с российской стороной), и они должны соблюдаться». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС. Песков указал, что «такой режим (льготной цены) невозможен для участников иных интеграций» — это «Евросоюз, конечно же». «Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — сказал он.

Ранее Россия запретила ввоз в страну армянской минеральной воды «Джермук», а до этого — цветов, продажу армянского вина трех марок.