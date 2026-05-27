Европа готовит три дивизии для защиты Балтии

По сведениям агентства, речь идет об усилении военного присутствия в Эстонии и Латвии, которое будут обеспечивать, прежде всего Германия и Нидерланды. Помимо корпуса со штаб-квартирой в Польше для обороны стран Балтии, по словам источников Reuters, будет задействован немецко-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнстере. Это позволит НАТО быстро перебросить в регион «массированные силы», чтобы решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона, сказал агентству источник в Североатлантическом альянсе.

Reuters отмечает, что пока неясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового штабного подразделения в случае любого конфликта.

О решении НАТО стало известно на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о существенном расширении собственных полномочий по использованию армии за рубежом. Отныне Путин может привлекать армию для «защиты граждан РФ» в случае «их ареста, удержания, уголовного и иного преследования» в иностранных государствах зарубежными или международными судами, которые «наделены полномочиями без участия Российской Федерации». В тот же день российский МИД объявил о планах обратиться в Международный суд ООН для «защиты» прав русских в странах Балтии. В ведомстве утверждали, что власти Латвии, Литвы и Эстонии «запрещают» использование русского языка, «переписывают историю» и занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний».