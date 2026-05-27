Ева Дик советует сохранить в Баку советские постройки

В интервью haqqin.az Дик отметила, что азербайджанская столица вобрала в себя множество исторических архитектурных стилей: средневекового Востока, европейской эклектики, неоготики, сталинского ампира, построек советских времен и современных зданий из стекла и металла.

Ева Дик, и звестный немецкий эксперт в области урбанизации и городского развития, аналитик Германского института разработок и устойчивого развития (IDOS) — ведущего международного аналитического центра и научно-исследовательского института в области глобального развития и международного сотрудничества, предложила превратить Баку в музей истории архитектуры.

Дик считает, что «всегда актуально заниматься своим наследием, в том числе архитектурным, делать его видимым для будущих поколений, а также дать людям, жившим в ту эпоху, ощущение того, что с ними считаются. В этой связи очень важно сохранить здания советского периода. Дело в том, что некоторые застройщики отдают приоритет их замене для удовлетворения современных коммерческих и жилищных потребностей, что приводит к утрате уникального архитектурного наследия».

Эксперт уверена, что «сохранение зданий советской эпохи имеет решающее значение, потому что они служат городскими активами и представляют собой уникальные архитектурные направления». По ее словам, «эти здания представляют собой сочетание конструктивизма, сталинского неоклассицизма и социалистического модернизма, отражают социальные, культурные и экономические реалии той эпохи. С экологической точки зрения сохранение и модернизация существующих зданий зачастую экологичнее, чем снос и новое строительство. Городской ландшафт формируется слоями времени. Архитектура советской эпохи, включая планировку кварталов и созданные общественные пространства, формирует основу для современного постсоветского строительства».

Дик сожалеет, что, несмотря на свою важность, многие из этих зданий находятся под угрозой сноса. Эксперт напоминает, что «после объединения двух Германий встал вопрос о зданиях, домах, целых микрорайонах, возведенных в Германской Демократической Республике. Значительная часть наследия бывшей ГДР не была должным образом учтена, впоследствии небольшая часть была уничтожена. Но большинство этих зданий были полностью реконструированы и модернизированы. В 1990-х и 2000-х годах миллиарды долларов были потрачены на ремонт этих зданий. Они были оснащены новыми фасадами, теплоизоляцией, современными системами отопления и многим другим. Старые здания и исторические городские кварталы, особенно в таких городах, как Лейпциг, Дрезден и Герлиц, капитально отреставрированы и спасены от разрушения. Некоторые дома, служившие символом ГДР, перепрофилированы».

Дик приводит пример: «Бывшее здание Министерства государственной безопасности ГДР — Штази — в Берлине, которое сегодня служит научно-исследовательским и мемориальным музеем, а также архивом. Восточногерманский модернизм взят под охрану исторического наследия. Такие здания, как кинотеатр «Кино Интернэшнл» в Берлине, отель «Интеротель Панорама» в Оберхофе или телебашня на Александерплац в Берлине, внесены в список исторических памятников. Люди продолжают жить в своих микрорайонах, построенных во времена ГДР».

Эксперт не рискнула давать рекомендации по поводу советских построек в Баку: «Очень важен диалог с жильцами этих домов и в целом городской общественностью. Потому что эти дома — не только архитектурное, но и социальное наследие».