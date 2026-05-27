Снизить зависимость от нефти: министр финансов назвал цель

У Азербайджана есть основные приоритеты, они будут постоянно соблюдаться в расходной политике, их финансовое обеспечение всегда будет сохраняться в госбюджете. Это обороноспособность страны, обеспечение безопасности страны; программа «Великое возвращение» - обеспечение достойного возвращения наших граждан на освобожденные территории; меры социальной защиты - финансовое обеспечение социальных реформ. Об этом сказал в эксклюзивном интервью АзерТАдж и AzTV министр финансов Сахиль Бабаев.

«Параллельно в этот период мы будем серьезно работать над тем, чтобы поэтапно снизить зависимость государственного бюджета Азербайджана от нефти… Если в прошлом году доля нефти в госбюджете составляла 48 процентов, то мы прогнозируем, что в этом году при исполнении эта доля снизится до 42-43 процентов. В прогнозе она составляет 42,6 процента, мы полагаем, что при исполнении будет в диапазоне 42-43 процентов. В 2030 году мы планируем, что эта цифра составит всего 30 процентов. Это очень серьезное изменение в госбюджете. Всего за 5-летний период показатель снижается с 48 до 30 процентов, и уже 70 процентов госбюджета будет обеспечиваться за счет ненефтяных доходов», - сказал министр финансов.

Бабаев отметил, что «когда мы подготовили и представили в Милли Меджлис рамочную программу на 2026 год и последующие три года, одной из главных поставленных перед нами целей было ежегодное увеличение ненефтяных доходов в государственном бюджете Азербайджана, сокращение нефтяных доходов и обеспечение растущих потребностей бюджетных расходов именно за счет наших ненефтяных доходов… Результаты первых четырех месяцев достаточно успешны. В текущем году наши ненефтяные доходы были исполнены примерно на 77 млн манатов выше прогноза. По сравнению с предыдущим 2025 годом это больше на 5 процентов - на 372 млн манатов».

Министр финансов заявил, что общий государственный долг к концу года составит около 20 процентов от валового внутреннего продукта. По его словам, в мире очень мало стран, имеющих долг до 20 процентов ВВП. В большинстве стран эти показатели достигают 100 процентов ВВП: «Одной из наиболее важных цифр в рамках этого долга является то, что наш внешний долг в целом составляет приблизительно 6,3 процента ВВП. Это один из лучших показателей, и, если мы сравним с прошлым годом, то к 1 мая этого года наш внешний долг сократился еще примерно на 8 процентов».