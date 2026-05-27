США не поддержали заявление Украины

Соединенные Штаты не присоединились в ООН к совместному заявлению Киева и стран Запада против России, следует из заявления, зачитанного постоянным представителем Украины при всемирной организации Андреем Мельником, передает AFP.

К заявлению присоединились почти 50 стран, среди которых Япония и Южная Корея, Венгрия и Словакия. Евросоюз также поддержал документ как объединение.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — сказал Мельник в своем заявлении.

РФ в ночь на 24 мая выпустила по Украине 90 ракет и 600 беспилотных летательных аппаратов, основной целью стали Киев и город Белая Церковь в Киевской области. Для удара по объекту в Белой Церкви РФ использовала баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — это стало ее третьим применением с начала войны в Украине. В результате российской атаки на Киев ранения получили 87 человек, трое из них - несовершеннолетние. Еще два человека погибли. Атаки российских военных привели к резкой реакции в Европе и США, к созыву экстренного заседания СБ ООН.