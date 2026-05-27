Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются

Как уже сообщалось, в ходе состоявшегося 24 мая телефонного разговора глав Франции и Беларуси президент Эммануэль Макрон предостерег Александра Лукашенко от дальнейшего втягивания своей страны в войну России против Украины. AFP со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Франции, отмечало, что этот телефонный звонок стал первым зафиксированным прямым контактом между двумя лидерами с начала российского вторжения в 2022 году. Сообщалось, что Макрон подчеркнул «риски для Беларуси» в случае вовлечения в войну против Украины. Он также призвал Лукашенко улучшить отношения с Европой на фоне растущей региональной напряженности и усиления военной активности вблизи восточного фланга НАТО. Разговор состоялся после того, как президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о переброске подкреплений на белорусскую границу и предупредил, что Москва, возможно, готовится к новому наступлению с белорусской территории. Россия опровергла заявление Зеленского, но обеспокоенность возросла после недавних российско-белорусских ядерных учений и размещения в Беларуси ракетного комплекса «Орешник», способного нести ядерное оружие.

Известный белорусский политолог, основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман в интервью haqqin.az сказал, что на белорусской стороне границы с Украиной ничего такого, что говорило бы о готовящемся наступлении на Украину, не происходит: «Я не вижу приготовлений для вторжения. В 2022 году в Беларуси хотя бы стояла большая российская группировка, и можно было рассуждать о том, куда она двинется. А сейчас этого нет, и поэтому для меня загадка, на чем прямо сейчас можно основывать такие ожидания». По его словам, в настоящее время у Беларуси не хватит сил для того, чтобы проводить полноценные наступательные действия в условиях продолжающейся более четыре лет войны, когда рой украинских дронов создает непроходимые зоны. Причем ВСУ «очень плотно укрепили северные границы Украины», сказал он. «Группировка, которая могла бы хоть немного продвинуться с белорусской территории, должна измеряться не одним десятком тысяч подготовленных солдат, а в идеале в сопровождении подразделений дронов. Потому что на этой войне уже не практикуется бросать войска в мясорубку без сопровождения огромного количества беспилотников. Поэтому для наступления с белорусской территории, РФ должна каким-то образом сформировать группировку из 50 тысяч военных, перебросить их в Беларусь, и тогда будут основания для включения Минска в войну против Украины. Но сейчас у России нет таких возможностей. В Москве не провели какую-то масштабную мобилизацию, или перебазирование российских войск с фронта в Украине, уж тем более я не вижу таких возможностей у белорусской армии, которая вообще никогда не воевала. Хотя в Беларуси проходят регулярные учения, но сами украинские военные фиксируют у границы около 2000 белорусских военных, что смешно по меркам нынешней войны. Примерно такое же число российских военных в Беларуси фиксируют мониторинговые группы. Недавно завершились крупные учения с ядерно-ракетными войсками, но это не те силы, которыми можно открыть полноценный новый фронт», — считает Шрайбман.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун же считает, что «предупреждение о якобы готовящемся наступлении с белорусской территории носит характер информационного давления на Минск. Ранее президент Зеленский заявил, что РФ рассматривает нападение со стороны Беларуси на Украину — черниговско-киевское направление, или против страны НАТО». Ягун в беседе с haqqin.az говорит, что президент Беларуси Александр Лукашенко «понимает, с какими угрозами он может столкнуться в случае вовлечения в войну против Украины или какой-то европейской страны, поэтому он действует совершенно в другом направлении. Лукашенко пытается найти пути снятия со страны санкций, восстановить отношения с США и Европой, проводит обмены белорусских заключенных на какие-то свои преференции и так далее. В этой ситуации пытаться готовиться к боевым действиям было бы безумием. Одно дело, когда Беларусь помогает России боеприпасами, военной техникой, предоставляет свою территорию или еще что-то. Другое дело, когда белорусская армия непосредственно начинает боевые действия». По утверждению Ягуна, «Россия оказывает давление на белорусского лидера с тем, чтобы тот подписал документ, по которому при определенных обстоятельствах Беларусь обязуется вступить в войну вместе с Россией. Для Лукашенко задокументировать свое участие в такой авантюре было бы очень тяжелым делом. Поэтому президенты Украины и Франции предупредили, что им известно о предложении Кремля, а также известно, что Минск избегает подписать такое соглашение с РФ. Лукашенко дали понять, что, провоцируя Беларусь на войну с сопредельной европейской страной, РФ стремится отвлечь внимание от Украины — основного поля боевых действий, потому что у армии Путина ничего не получается. Да, россияне захватывают какие-то разрушенные села, опорные пункты в узких полосах деревьев между полями, но стратегического продвижения нет. И каждая захваченная посадка, каждое село обходится уничтожением тысяч российских военных».