Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются

Как уже сообщалось, в ходе состоявшегося 24 мая телефонного разговора глав Франции и Беларуси президент Эммануэль Макрон предостерег Александра Лукашенко от дальнейшего втягивания своей страны в войну России против Украины. AFP со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Франции, отмечало, что этот телефонный звонок стал первым зафиксированным прямым контактом между двумя лидерами с начала российского вторжения в 2022 году.
Сообщалось, что Макрон подчеркнул «риски для Беларуси» в случае вовлечения в войну против Украины. Он также призвал Лукашенко улучшить отношения с Европой на фоне растущей региональной напряженности и усиления военной активности вблизи восточного фланга НАТО.
Разговор состоялся после того, как президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о переброске подкреплений на белорусскую границу и предупредил, что Москва, возможно, готовится к новому наступлению с белорусской территории. Россия опровергла заявление Зеленского, но обеспокоенность возросла после недавних российско-белорусских ядерных учений и размещения в Беларуси ракетного комплекса «Орешник», способного нести ядерное оружие.
Известный белорусский политолог, основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман в интервью haqqin.az сказал, что на белорусской стороне границы с Украиной ничего такого, что говорило бы о готовящемся наступлении на Украину, не происходит: «Я не вижу приготовлений для вторжения. В 2022 году в Беларуси хотя бы стояла большая российская группировка, и можно было рассуждать о том, куда она двинется. А сейчас этого нет, и поэтому для меня загадка, на чем прямо сейчас можно основывать такие ожидания».
По его словам, в настоящее время у Беларуси не хватит сил для того, чтобы проводить полноценные наступательные действия в условиях продолжающейся более четыре лет войны, когда рой украинских дронов создает непроходимые зоны. Причем ВСУ «очень плотно укрепили северные границы Украины», сказал он.
«Группировка, которая могла бы хоть немного продвинуться с белорусской территории, должна измеряться не одним десятком тысяч подготовленных солдат, а в идеале в сопровождении подразделений дронов. Потому что на этой войне уже не практикуется бросать войска в мясорубку без сопровождения огромного количества беспилотников. Поэтому для наступления с белорусской территории, РФ должна каким-то образом сформировать группировку из 50 тысяч военных, перебросить их в Беларусь, и тогда будут основания для включения Минска в войну против Украины. Но сейчас у России нет таких возможностей. В Москве не провели какую-то масштабную мобилизацию, или перебазирование российских войск с фронта в Украине, уж тем более я не вижу таких возможностей у белорусской армии, которая вообще никогда не воевала. Хотя в Беларуси проходят регулярные учения, но сами украинские военные фиксируют у границы около 2000 белорусских военных, что смешно по меркам нынешней войны. Примерно такое же число российских военных в Беларуси фиксируют мониторинговые группы. Недавно завершились крупные учения с ядерно-ракетными войсками, но это не те силы, которыми можно открыть полноценный новый фронт», — считает Шрайбман.
Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун же считает, что «предупреждение о якобы готовящемся наступлении с белорусской территории носит характер информационного давления на Минск. Ранее президент Зеленский заявил, что РФ рассматривает нападение со стороны Беларуси на Украину — черниговско-киевское направление, или против страны НАТО».
Ягун в беседе с haqqin.az говорит, что президент Беларуси Александр Лукашенко «понимает, с какими угрозами он может столкнуться в случае вовлечения в войну против Украины или какой-то европейской страны, поэтому он действует совершенно в другом направлении. Лукашенко пытается найти пути снятия со страны санкций, восстановить отношения с США и Европой, проводит обмены белорусских заключенных на какие-то свои преференции и так далее. В этой ситуации пытаться готовиться к боевым действиям было бы безумием. Одно дело, когда Беларусь помогает России боеприпасами, военной техникой, предоставляет свою территорию или еще что-то. Другое дело, когда белорусская армия непосредственно начинает боевые действия».
По утверждению Ягуна, «Россия оказывает давление на белорусского лидера с тем, чтобы тот подписал документ, по которому при определенных обстоятельствах Беларусь обязуется вступить в войну вместе с Россией. Для Лукашенко задокументировать свое участие в такой авантюре было бы очень тяжелым делом. Поэтому президенты Украины и Франции предупредили, что им известно о предложении Кремля, а также известно, что Минск избегает подписать такое соглашение с РФ. Лукашенко дали понять, что, провоцируя Беларусь на войну с сопредельной европейской страной, РФ стремится отвлечь внимание от Украины — основного поля боевых действий, потому что у армии Путина ничего не получается. Да, россияне захватывают какие-то разрушенные села, опорные пункты в узких полосах деревьев между полями, но стратегического продвижения нет. И каждая захваченная посадка, каждое село обходится уничтожением тысяч российских военных».
Украинский военный утверждает, что «Россия на войне потеряла уже более полумиллиона убитыми и ранеными. А белорусы категорически не хотят воевать. Лукашенко контролирует все свои силовые блоки, однако при определенных обстоятельствах Москва может привести к власти в Минске более сговорчивого, пророссийского политика, для которого ничего не стоит бросить страну на войну. Тогда Москва сможет использовать белорусскую армию как часть мобилизационного резерва России. Москва ищет этот резерв везде, даже в Приднестровье, где жители региона получили российские паспорта».
По словам эксперта, «белорусская армия — образец дисциплинированной советской армии. В основном у них вооружение советского образца, но есть и новое оружие — ракетный комплекс «Полонез», который они создали вместе с китайцами. Также есть радары, военная электроника, но у них один большой минус: белорусы не имеют боевого опыта, непосредственного участия в боях. А участие в боях — это важный психологический фактор, когда надо переосмыслить ситуацию и начать стрелять в подобного себе. Это очень серьезная ситуация. Украинская армия в 2014 году прошла такой психологический перелом, который занял примерно месяц времени. Украинские военные поняли, что надо воевать, а не просто бегать и размахивать автоматом. В мире опыт современной войны имеют три армии: Украина, Россия и в какой-то мере Северная Корея. Все остальные армии только учатся тактике и стратегии новой войны».