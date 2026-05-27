Вместо арбузов марихуана

Сотрудники Балакенского таможенного управления обнаружили и изъяли из незаконного оборота крупную партию марихуаны, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, во время проверки на стационарной рентгеновской установке на таможенном посту «Мазымгара» транспортного средства, перевозившего арбузы из Ирана в Грузию, были выявлены подозрительные контуры. После груз был основательно досмотрен.

Во время досмотра с использованием собаки кинологической службы была обнаружена крупная партия марихуаны общим весом 110 килограммов 300 граммов. Начато разбирательство.