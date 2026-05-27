Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах

В руководящих кругах Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждается сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, о такой возможности говорят как члены руководящих органов ХДС, так и известные деятели партии. Дискуссии ведутся преимущественно в узком кругу - в чатах в небольших группах. Христианские демократы, которые обсуждают сценарий замены Мерца, опасаются последствий для себя, если информация просочится в прессу.

В теории заменить канцлера не так сложно. Новый глава правительства может быть избран Бундестагом в случае так называемого конструктивного вотума недоверия. Он выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов членов парламента. Досрочные выборы в принципе не нужны. Достаточно, если Мерц подаст прошение об отставке, а президент ФРГ тогда предложит Бундестагу нового кандидата.

Однако на деле замена сопряжена со значительными политическими рисками для всех сторон, которые ее инициируют. Ее успех зависит и от действующего канцлера, и от его потенциального преемника. Прежде всего, неизвестно, будет ли готов Мерц по своей воле уйти в отставку или сделает это лишь после давления со стороны однопартийцев. В числе тех, кто может заменить Мерца, обсуждаются премьер-министры Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст, который считается фаворитом, Гессена Борис Рейн и Саксонии Михаэль Кречмер.

При этом, как пишет Bild, знающие Мерца люди по-разному оценивают его готовность подать в отставку. Одни говорят, что он очень близко к сердцу принимает критику в свой адрес и в случае, если запланированные реформы провалятся, может «выкинуть белый флаг». В то же время другие утверждают, что Мерц не покинет свой пост без борьбы.

Газета отмечает, что в Социал-демократической партии Германии также не исключают сценарий замены канцлера.

Мерц сейчас занимает последнее место в рейтинге популярности ведущих немецких политиков, а возглавляемый им ХДС уступает уже семь процентных пунктов «Альтернативе для Германии». Правящей коалиции ФРГ пока не удается добиться успеха в реализации обещанных ключевых реформ на фоне экономического кризиса в стране.