USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах

10:07 1000

В руководящих кругах Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждается сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, о такой возможности говорят как члены руководящих органов ХДС, так и известные деятели партии. Дискуссии ведутся преимущественно в узком кругу - в чатах в небольших группах. Христианские демократы, которые обсуждают сценарий замены Мерца, опасаются последствий для себя, если информация просочится в прессу.

В теории заменить канцлера не так сложно. Новый глава правительства может быть избран Бундестагом в случае так называемого конструктивного вотума недоверия. Он выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов членов парламента. Досрочные выборы в принципе не нужны. Достаточно, если Мерц подаст прошение об отставке, а президент ФРГ тогда предложит Бундестагу нового кандидата.

Однако на деле замена сопряжена со значительными политическими рисками для всех сторон, которые ее инициируют. Ее успех зависит и от действующего канцлера, и от его потенциального преемника. Прежде всего, неизвестно, будет ли готов Мерц по своей воле уйти в отставку или сделает это лишь после давления со стороны однопартийцев. В числе тех, кто может заменить Мерца, обсуждаются премьер-министры Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст, который считается фаворитом, Гессена Борис Рейн и Саксонии Михаэль Кречмер.

При этом, как пишет Bild, знающие Мерца люди по-разному оценивают его готовность подать в отставку. Одни говорят, что он очень близко к сердцу принимает критику в свой адрес и в случае, если запланированные реформы провалятся, может «выкинуть белый флаг». В то же время другие утверждают, что Мерц не покинет свой пост без борьбы.

Газета отмечает, что в Социал-демократической партии Германии также не исключают сценарий замены канцлера.

Мерц сейчас занимает последнее место в рейтинге популярности ведущих немецких политиков, а возглавляемый им ХДС уступает уже семь процентных пунктов «Альтернативе для Германии». Правящей коалиции ФРГ пока не удается добиться успеха в реализации обещанных ключевых реформ на фоне экономического кризиса в стране. 

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 80
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2224
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 388
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 517
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 694
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 808
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 787
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1247
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3394
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 885
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1001

ЭТО ВАЖНО

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 80
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2224
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 388
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 517
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 694
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 808
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 787
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1247
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3394
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 885
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1001
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться