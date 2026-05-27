Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию нового военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Одеха в результате удара по северу сектора Газа минувшей ночью.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, целью операции стали несколько зданий в городе Газа, которые использовались Одехом в качестве укрытий.

Удар был нанесен после нескольких месяцев разведывательного наблюдения за его перемещениями и действиями его помощников.

Также был атакован расположенный поблизости дом другого боевика ХАМАС, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года.

По данным ЦАХАЛ, Одех возглавил военное крыло ХАМАС на прошлой неделе. Ранее он занимал должность руководителя разведывательного подразделения группировки.

Израильская армия утверждает, что Одех играл ключевую роль в планировании и координации атаки 7 октября, а позднее руководил операциями и разведывательной деятельностью против израильских военных в ходе войны.

В израильских службах безопасности заявили, что Одех был одним из последних высокопоставленных командиров ХАМАС, участвовавших в организации нападения 7 октября.

