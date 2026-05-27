Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только

В Туапсе беспилотник ударил по морскому терминалу, там случился пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края России.

«В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», - говорится в сообщении.

Пожар, как сообщается, тушили более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.

С минувшей ночи в Туапсинском муниципальном округе действует угроза атаки БПЛА.

Кроме того, сообщил оперштаб, в округе в результате падения обломков БПЛА в одном многоквартирном и пяти частных домах было повреждено остекление. По данным оперштаба, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

Как пишут зарубежные СМИ, в Воронеже после атаки поднялся дым в районе аэродрома «Балтимор», где базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

В Таганроге загорелась территория 325-го авиационного ремонтного завода. Пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии.

Как пишут украинские СМИ, в ночь на 27 мая украинские ракеты и дроны нанесли массированные удары по российским военным и стратегическим объектам в Крыму. По предварительной информации, под удар попал штаб ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя.