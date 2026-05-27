Важная миссия AzerGold

В целях выполнения поручений, вытекающих из указа президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева № 649 от 20 апреля 2026 года, предусматривающего передачу в пользование ЗАО AzerGold ряда месторождений известняка и песчано-гравийных смесей, расположенных на территории Гарадагского района города Баку, Апшеронского, Загатальского, Балакенского, Огузского и Имишлинского районов, начала действовать созданная внутри Общества оперативная Рабочая группа. Параллельно в целях обеспечения оперативного и скоординированного выполнения задач, вытекающих из Указа, также начаты работы по формированию соответствующей организационной структуры при ЗАО AzerGold.

Рабочая группа в короткие сроки подготовила план мероприятий по повышению эффективности в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых и более эффективному удовлетворению потребностей рынка. В этих рамках в условиях тесного сотрудничества с представителями Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов были проведены встречи по различным вопросам и организованы поездки на участки. В ходе мониторинга и оценки были проведены предварительные анализы технической доступности участков, существующей инфраструктуры, логистических возможностей, особенностей рельефа, состояния окружающей среды и запасов сырья. В результате в целях уточнения сырьевой ресурсной базы территорий и оценки эффективности существующих месторождений для эксплуатации было принято решение о поэтапном проведении анализа историко-геологических данных и начале геологоразведочных работ. В соответствии с программой разведки, подготовленной по «Гюздекской мульде», расположенной на территориях Гарадагского района города Баку и Апшеронского района, уже начаты исследовательские работы. С июня же планируется начать соответствующие работы по Имишлинскому месторождению. Деятельность по предусмотренным в Указе песчано-гравийным месторождениям, расположенным в северо-западных регионах страны — «Катехчай I и II» в Загатальском районе, «Балакенчай I и II» в Балакенском районе и «Агчай I» в Огузском районе, планируется начать на следующем этапе.