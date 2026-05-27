В 134 пунктах в Азербайджане будут резать барашков

В дни праздника Гурбан в 134 точках по всей стране организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных.

В целях обеспечения населения безопасным мясом и мясными продуктами в дни праздника Гурбан, а также надлежащей организации продажи и забоя жертвенных животных в соответствии с установленными нормами и правилами Агентством пищевой безопасности совместно с соответствующими государственными органами приняты все необходимые меры.

По всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику, услуги по продаже и забою жертвенных животных организованы в 134 точках. Из них в 75 точках оказываются как услуги по продаже, так и по забою, в 27 — только продажа, в 32 — только забой. Помимо этого, в ряде регионов развернуты передвижные палатки для забоя животных. Услуги по продаже и забою жертвенных животных также организованы в освобожденных от оккупации Агдамском, Джебраильском, Физулинском и Лачинском районах.

Одновременно торговые сети, располагающие холодильной инфраструктурой, обеспечивают реализацию мяса жертвенных животных на территории страны.

В случае возникновения подозрений на какое-либо заболевание у жертвенных животных ветеринарным врачом производится отбор образцов внутренних органов с последующим исследованием как в лабораториях, действующих непосредственно на месте, так и в Центральной ветеринарной лаборатории. Стационарные и мобильные лаборатории Института продовольственной безопасности работают в усиленном режиме.

Граждан просят сообщать обо всех нарушениях, связанных с продажей и забоем животных в праздничные дни, в соответствующие государственные органы или на горячую линию агентства: 1003.