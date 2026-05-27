Шотландцы могут отделиться

Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. За соответствующий призыв к Лондону проголосовали 72 депутата, против - 55. Речь идет о требовании передать шотландскому парламенту полномочия на организацию референдума.

Инициатором выступил первый министр Шотландии Джон Суинни - лидер Шотландской национальной партии (SNP), которая выступает за отделение региона от Великобритании.

В начале мая SNP в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в парламенте Шотландии, получив 58 мест. Суинни тогда назвал результаты выборов подтверждением поддержки курса партии на независимость.