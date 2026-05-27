Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...

В вечернее время 26 мая и в ночь на 27 мая российские вооруженные силы продолжили массированные атаки на украинские регионы. Удары были нанесены по Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Житомирской и Донецкой областям.
По информации главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в городе зафиксировано не менее 15 взрывов. В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Данные о пострадавших уточняются.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, российские войска нанесли около 20 ударов по Никопольскому и Синельниковскому районам. Зафиксированы повреждения автотранспорта. Пострадали три человека: мужчина 58 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести, мужчина 62 лет и юноша 17 лет получат амбулаторное лечение.
По данным Национальной полиции Украины, за сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов области. В Середино-Будской территориальной громаде в результате удара беспилотника ранены сотрудник полиции и женщина 55 лет. В Глуховской и Сумской громадах повреждены жилые дома, кафе, административное здание, автотранспорт и объект автосервиса. В результате обстрелов возник лесной пожар.
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Мужчина 65 лет получил тяжелые ранения: у него диагностированы черепно-мозговая травма, травматическая ампутация левой голени и осколочные ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В Комышанах ранения с осколочными поражениями получили мужчина 53 лет и женщина 50 лет, им оказывается медицинская помощь. По данным областной военной администрации, в целом за сутки в Херсонской громаде один человек погиб, 13 получили ранения.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российских ударов на Житомирщине возникли пожары. Мужчина 56 лет пострадал и был госпитализирован. В связи с угрозой повторных атак спасатели не могли приступить к тушению немедленно. После отбоя угрозы все очаги возгорания были ликвидированы. К ликвидации последствий были привлечены 41 спасатель и 14 единиц специальной техники.