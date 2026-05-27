Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...

В вечернее время 26 мая и в ночь на 27 мая российские вооруженные силы продолжили массированные атаки на украинские регионы. Удары были нанесены по Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Житомирской и Донецкой областям.

По информации главы Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в городе зафиксировано не менее 15 взрывов. В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, российские войска нанесли около 20 ударов по Никопольскому и Синельниковскому районам. Зафиксированы повреждения автотранспорта. Пострадали три человека: мужчина 58 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести, мужчина 62 лет и юноша 17 лет получат амбулаторное лечение.