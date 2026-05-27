USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Трамп создал, а платить никто не хочет

11:38 704

Президентский Совет мира Дональда Трампа спустя четыре месяца после создания так и не получил ни одного доллара финансирования. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, фонд организации остается пустым, а сама структура находится в состоянии правовой и политической неопределенности. Один из собеседников FT заявил: «Не поступило ни доллара».

Как отмечает газета, пожертвования перечислялись напрямую на банковский счет организации в JPMorgan Chase, при этом для счета не действуют независимые требования по прозрачности.

Представитель Совета мира сообщил FT, что рассматривалось несколько механизмов финансирования, в том числе с участием Всемирного банка. Однако, по его словам, участники программы пока предпочли использовать альтернативные варианты.

Сообщается, что Марокко выделило около $20 млн на финансирование офиса верховного представителя по Газе Николая Младенова, а также на выплату зарплат Палестинскому технократическому комитету, созданному для управления сектором.

В свою очередь, Объединенные Арабские Эмираты направили $100 млн на подготовку полицейских для Газы, однако программа пока не стартовала, а финансирование заморожено.

Кроме того, Госдепартамент США планирует перераспределить около $1,2 млрд из программ международной помощи на проекты, связанные с повесткой Совета мира. При этом средства не будут перечислены напрямую организации и пока остаются неиспользованными.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Совет мира одной из «наиболее значимых» международных организаций, когда-либо созданных. По его словам, государства-участники пообещали выделить $7 млрд на помощь Газе, а США готовы предоставить еще $10 млрд из федерального бюджета.

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 94
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2231
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 395
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 519
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 705
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 816
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 794
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1252
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3397
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 892
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1004

ЭТО ВАЖНО

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 94
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2231
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 395
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 519
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 705
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 816
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 794
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1252
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3397
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 892
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться