В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном

«Прежде всего, есть вещь, так называемая, которая является реальной — это человеческая жизнь. Плохое соглашение для Государства Израиль может нанести ущерб человеческой жизни. Я знаю, что премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху и все мы, члены кабинета, и узкого кабинета, и расширенного кабинета, и как правительство Израиля, не допустим, чтобы это произошло.

Это соглашение, которое может навредить Государству Израиль, и мы не позволим этому случиться. Не позволим. Плохого соглашения не может быть, потому что в конечном счете плохое соглашение не связано с выборами или не выборами.

Мы не готовы продолжать кампании, а хотим одержать в них победу. Нужно отключить электричество в Ливане, дойти с боями до Захрани и даже дальше, и вернуться к интенсивной войне. Государство Израиль не может терпеть и сдерживаться, терпеть и сдерживаться, терпеть и сдерживаться. Я говорю премьер-министру: «Останови это сейчас, на этот раз со всей силой», - сказал Бен-Гвир.