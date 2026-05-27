Ереван писем из России не получал

Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом заявило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

«Мы не получали никаких писем или уведомлений по этому поводу», - сказали в министерстве агентству «Арменпресс» в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС, Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года.