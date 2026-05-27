USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Около 13 тысяч жителей Центральной Азии воюют против Украины

Но известно ли число азербайджанских наемников?
Отдел информации
12:03 515

Стали известны данные о количестве граждан центральноазиатских республик, заключивших контракты с российской армией и принимающих участие в войне против Украины.

По состоянию на май 2026 года украинский государственный проект «Хочу жить» установил личности 12 919 граждан стран Центральной Азии, подписавших контракты с Министерством обороны РФ и отправившихся воевать против Украины. Об этом представители проекта сообщили телеграм-каналу «Украина — Центральная Азия».

Наибольшую долю среди них составляют граждане Узбекистана — 4 955 человек. На втором месте находятся граждане Таджикистана: 3 489 таджиков принимают участие в боевых действиях против Украины. Еще 2 420 контрактников — граждане Казахстана, 1 474 — граждане Кыргызстана и 581 — граждане Туркменистана. По данным украинской стороны, с апреля число завербованных жителей региона увеличилось примерно на 350 человек.

Больше всего в рядах российской армии наемников из Узбекистана - почти 5 тысяч человек

Украинская сторона ранее сообщала, что граждан стран Центральной Азии Россия использует преимущественно в пехоте, направляя их на так называемые «мясные штурмы». Москва не проявляет избирательности при вербовке, привлекая в ряды своих вооруженных сил трудовых мигрантов, заключенных и людей без какого-либо военного опыта.

Страны Центральной Азии в целом придерживаются нейтралитета в отношении российского вторжения в Украину и избегают публичной критики в адрес Москвы. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан привлекают к уголовной ответственности своих граждан, воевавших на стороне России, назначая, как правило, сроки заключения от четырех до пяти лет; в ряде случаев выносятся условные приговоры. Таджикистан, экономика которого в значительной мере зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, работающих преимущественно в России, не возбудил ни одного уголовного дела в отношении наемников.

Необходимо отметить, что, по различным данным, в российской армии воюют наемники более чем из 100 стран мира. Известно, что среди них есть и граждане Азербайджана. За последний год десятки граждан нашей страны погибли, сражаясь в рядах российской армии. Точное число завербованных азербайджанских граждан неизвестно, однако, по имеющимся оценкам, счёт может идти на сотни.

За последний год десятки граждан Азербайджана погибли, сражаясь в рядах российской армии

Правоохранительные органы Азербайджана опубликовали специальное заявление, в котором предупредили, что участие в вооруженных конфликтах на стороне иностранных армий, в том числе в составе незаконных вооруженных формирований, влечет серьезную уголовную ответственность. Несколько месяцев назад была обнародована информация об аресте ряда граждан Азербайджана, принимавших участие в войне в Украине.

Россия выстроила масштабную систему вербовки иностранцев, задействовав методы от идеологической обработки до так называемого «хищнического рекрутинга» — к такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного несколькими международными правозащитными организациями. Речь идет об исследовании «Комбатанты, наемники или жертвы торговли людьми? Как Россия эксплуатирует иностранных бойцов в войне против Украины», подготовленном Международной федерацией за права человека (FIDH), украинской правозащитной организацией Truth Hounds и Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности. По данным авторов доклада, с февраля 2022 года Россия привлекла к участию в войне не менее 27 тысяч иностранных граждан более чем из 130 стран мира, значительную часть которых составляют выходцы из Центральной Азии.

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 100
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2235
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 398
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 521
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 707
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 819
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 797
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1256
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3399
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 894
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1005

ЭТО ВАЖНО

Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа
12:25 100
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только
Украина бьет по Туапсе, Крыму, Воронежу... и не только фото; видео
10:23 2235
Ереван писем из России не получал
Ереван писем из России не получал
11:54 398
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
В Израиле заявили, что не дадут Трампу помириться с Ираном
11:41 521
Трамп создал, а платить никто не хочет
Трамп создал, а платить никто не хочет
11:38 707
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы...
Россия бомбит дома, кафе, автосервисы... фото
11:26 819
Шотландцы могут отделиться
Шотландцы могут отделиться
11:13 797
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
Россия хочет из Беларуси атаковать Западную Украину
10:47 1256
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 3399
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
Израиль продолжает уничтожать организаторов 7 октября
10:16 894
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
Судьбу канцлера Германии обсуждают в закрытых чатах
10:07 1005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться