Стали известны данные о количестве граждан центральноазиатских республик, заключивших контракты с российской армией и принимающих участие в войне против Украины. По состоянию на май 2026 года украинский государственный проект «Хочу жить» установил личности 12 919 граждан стран Центральной Азии, подписавших контракты с Министерством обороны РФ и отправившихся воевать против Украины. Об этом представители проекта сообщили телеграм-каналу «Украина — Центральная Азия». Наибольшую долю среди них составляют граждане Узбекистана — 4 955 человек. На втором месте находятся граждане Таджикистана: 3 489 таджиков принимают участие в боевых действиях против Украины. Еще 2 420 контрактников — граждане Казахстана, 1 474 — граждане Кыргызстана и 581 — граждане Туркменистана. По данным украинской стороны, с апреля число завербованных жителей региона увеличилось примерно на 350 человек.

Украинская сторона ранее сообщала, что граждан стран Центральной Азии Россия использует преимущественно в пехоте, направляя их на так называемые «мясные штурмы». Москва не проявляет избирательности при вербовке, привлекая в ряды своих вооруженных сил трудовых мигрантов, заключенных и людей без какого-либо военного опыта. Страны Центральной Азии в целом придерживаются нейтралитета в отношении российского вторжения в Украину и избегают публичной критики в адрес Москвы. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан привлекают к уголовной ответственности своих граждан, воевавших на стороне России, назначая, как правило, сроки заключения от четырех до пяти лет; в ряде случаев выносятся условные приговоры. Таджикистан, экономика которого в значительной мере зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, работающих преимущественно в России, не возбудил ни одного уголовного дела в отношении наемников. Необходимо отметить, что, по различным данным, в российской армии воюют наемники более чем из 100 стран мира. Известно, что среди них есть и граждане Азербайджана. За последний год десятки граждан нашей страны погибли, сражаясь в рядах российской армии. Точное число завербованных азербайджанских граждан неизвестно, однако, по имеющимся оценкам, счёт может идти на сотни.