«Справедливость восторжествовала»: за отравление начальника – смертная казнь

Его признали виновным в том, что в 2020 году он отравил основателя и руководителя компании, миллиардера Линь Ци. Сюй Яо был приговорен к смертной казни еще в 2024 году. 21 мая 2026 года приговор был приведен в исполнение.

Информацию подтвердили в Yoozoo Games. В компании заявили, что «справедливость восторжествовала».

Линь Ци основал Yoozoo Group в 2009 году, компания известна, в частности, благодаря игре Game of Thrones: Winter Is Coming, созданной по мотивам одноименного сериала. 17 декабря 2020 года он попал в больницу, через девять дней умер. Ему было 39 лет. Позже полиция Шанхая сообщила, что Линь Ци был отравлен. По подозрению в гибели бизнесмена задержали Сюй Яо. Он работал в Yoozoo над сериалом «Задача трех тел» — адаптацией одноименного романа китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Перед отравлением между руководителем компании и его подчиненным произошел конфликт — из-за того, что Линь Ци решил передать управление бизнес-операциями другим менеджерам, а не Сюй Яо. После этого Сюй Яо добавил яд в еду руководителя. Из-за его действий, отмечает BBC, пострадали еще несколько сотрудников компании.