Новый список целей в Иране: теперь все зависит от Трампа

Американские военные составили новый список военных целей на территории Ирана на случай, если Вашингтон примет решение возобновить проведение операции против исламской республики. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил телеканал NBC.

По данным источников, речь идет о сложных объектах, поражение которых требует больших усилий из-за их скрытого местоположения в Иране и более высокого уровня защищенности. Тем не менее, указывает телеканал, составление Пентагоном перечня не означает подготовки США к нанесению ударов в ближайшее время. Атака на объекты списка будет зависеть от политического решения президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Ираном.