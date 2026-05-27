Ким впервые испытал «умные» ракеты

Северная Корея провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во время испытаний военные проверяли мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы управляемого реактивного снаряда калибром 240-мм, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ. Последняя способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.
За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, положительно оценивший их результаты. Он отметил, что ракеты не только дают четкий сигнал обновления военных сил КНДР, но и знаменуют большой технический прогресс в укреплении боеспособности армии страны.
Такие крылатые ракеты будут развернуты у границы с Южной Кореей, столица которой Сеул находится в пределах 100 км от границы и досягаемости ракеты.
Ким Чен Ын заявил, что нынешняя международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства страны на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.
Reuters отмечает, что заявленная система наведения крылатой ракеты, по-видимому, является первым случаем, когда Северная Корея публично упомянула о внедрении ИИ в такой тип вооружений.