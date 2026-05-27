Ким впервые испытал «умные» ракеты

Во время испытаний военные проверяли мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы управляемого реактивного снаряда калибром 240-мм, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ. Последняя способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.

За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, положительно оценивший их результаты. Он отметил, что ракеты не только дают четкий сигнал обновления военных сил КНДР, но и знаменуют большой технический прогресс в укреплении боеспособности армии страны.

Такие крылатые ракеты будут развернуты у границы с Южной Кореей, столица которой Сеул находится в пределах 100 км от границы и досягаемости ракеты.