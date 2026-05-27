Пашинян угрожает Карапетяну тюрьмой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с новыми обвинениями в адрес лидера блока «Сильная Армения», российского олигарха Самвела Карапетяна, заявив, что «Карапетян еще десятилетие не сможет уехать из Армении», пишут армянские СМИ.

Премьер назвал Карапетяна шпионом, действующим против интересов Армении.

Пашинян также обвинил политика в причастности к нарушениям в энергетической сфере, ссылаясь на заявления правоохранительных органов о возможных махинациях в системе «Элсетей», включая завышение счетов для потребителей.

В завершение своего видеообращения Пашинян пригрозил Карапетяну тюрьмой.