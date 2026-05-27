USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Пашинян дал армянам выбор

12:52 1611

Граждане Армении имеют право выбора - оставаться в ЕАЭС или войти в Евросоюз, угрожать стране высокими ценами нелогично. Так заявил на встрече с избирателями премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу - быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы у вас была альтернатива, и у вас она есть», - сказал Пашинян.

«Те наши партнеры, которые отвечают на это угрозами, даже если скрытыми, они действуют против самих себя. Они, напротив, должны сделать предложение народу Армении, сказать, что хорошего они могут сделать для нас, но выступают с угрозами», - добавил премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, «нелогично угрожать Армении высокими ценами»: «На эту угрозу есть ответ - у нас будет больше денег, чтобы эта цена не казалась нам высокой. …Армения станет страной миллиардов и триллионов. Мы больше не загнанная страна и народ. Мы страна, которая в состоянии сама строить свое благосостояние, сегодня у нас есть свой военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», - заявил глава правительства.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. В министерстве сегодня сказали армянским СМИ, что Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Япония готовится к войне на два фронта
Япония готовится к войне на два фронта
14:31 217
Впереди переломные для Украины полгода
Впереди переломные для Украины полгода
14:23 264
Серийный убийца сбежал из больницы
Серийный убийца сбежал из больницы
14:08 732
Около 13 тысяч жителей Центральной Азии воюют против Украины
Около 13 тысяч жителей Центральной Азии воюют против Украины Но известно ли число азербайджанских наемников?
12:03 1901
Ататюрк под новым брендом. Повторит ли Озель успех Эрдогана?
Ататюрк под новым брендом. Повторит ли Озель успех Эрдогана?
26 мая 2026, 21:48 4574
Кремль: Контактов Путина и Пашиняна не планируется. Из-за Армении повестка ЕАЭС «непроста»
Кремль: Контактов Путина и Пашиняна не планируется. Из-за Армении повестка ЕАЭС «непроста»
13:55 465
Азербайджанцы компенсируют Грузии Ближний Восток
Азербайджанцы компенсируют Грузии Ближний Восток
13:21 1051
Россия нападет через 12 месяцев?
Россия нападет через 12 месяцев?
13:18 1566
«Враги не такие, какими их представляют»: Иран устанавливает правила
«Враги не такие, какими их представляют»: Иран устанавливает правила
13:05 821
Пашинян дал армянам выбор
Пашинян дал армянам выбор
12:52 1612
Пашинян угрожает Карапетяну тюрьмой
Пашинян угрожает Карапетяну тюрьмой
12:34 1277

ЭТО ВАЖНО

Япония готовится к войне на два фронта
Япония готовится к войне на два фронта
14:31 217
Впереди переломные для Украины полгода
Впереди переломные для Украины полгода
14:23 264
Серийный убийца сбежал из больницы
Серийный убийца сбежал из больницы
14:08 732
Около 13 тысяч жителей Центральной Азии воюют против Украины
Около 13 тысяч жителей Центральной Азии воюют против Украины Но известно ли число азербайджанских наемников?
12:03 1901
Ататюрк под новым брендом. Повторит ли Озель успех Эрдогана?
Ататюрк под новым брендом. Повторит ли Озель успех Эрдогана?
26 мая 2026, 21:48 4574
Кремль: Контактов Путина и Пашиняна не планируется. Из-за Армении повестка ЕАЭС «непроста»
Кремль: Контактов Путина и Пашиняна не планируется. Из-за Армении повестка ЕАЭС «непроста»
13:55 465
Азербайджанцы компенсируют Грузии Ближний Восток
Азербайджанцы компенсируют Грузии Ближний Восток
13:21 1051
Россия нападет через 12 месяцев?
Россия нападет через 12 месяцев?
13:18 1566
«Враги не такие, какими их представляют»: Иран устанавливает правила
«Враги не такие, какими их представляют»: Иран устанавливает правила
13:05 821
Пашинян дал армянам выбор
Пашинян дал армянам выбор
12:52 1612
Пашинян угрожает Карапетяну тюрьмой
Пашинян угрожает Карапетяну тюрьмой
12:34 1277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться