Пашинян дал армянам выбор

«Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу - быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы у вас была альтернатива, и у вас она есть», - сказал Пашинян.

«Те наши партнеры, которые отвечают на это угрозами, даже если скрытыми, они действуют против самих себя. Они, напротив, должны сделать предложение народу Армении, сказать, что хорошего они могут сделать для нас, но выступают с угрозами», - добавил премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, «нелогично угрожать Армении высокими ценами»: «На эту угрозу есть ответ - у нас будет больше денег, чтобы эта цена не казалась нам высокой. …Армения станет страной миллиардов и триллионов. Мы больше не загнанная страна и народ. Мы страна, которая в состоянии сама строить свое благосостояние, сегодня у нас есть свой военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», - заявил глава правительства.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. В министерстве сегодня сказали армянским СМИ, что Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.