«Враги не такие, какими их представляют»: Иран устанавливает правила

«Американцы потерпели стратегическую неудачу в открытии Ормузского пролива; они утверждали, что могут открыть Ормузский пролив, но... не смогли ничего сделать, используя все свои силы», - уверяет иранский военный.

Акбарзаде утверждает, что ВМС находятся в состоянии полной боеготовности и в случае необходимости «уничтожат» американские корабли от района Чахбахара на востоке Ирана до Бендер-Махшехра на западе. По его словам, некоторые в Иране опасались военного столкновения, но, как оказалось, «враги не такие, какими их представляют».

Тем временем заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье заявил ТАСС, что Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает новый механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока: «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок».

Багери добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения.

Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.