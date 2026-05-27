Россия нападет через 12 месяцев?

В европейских столицах все больше опасаются, что Россия, увязшая на поле боя в Украине, попытается переиграть и расширить конфликт на Европу, пишет издание Wall Street Journal. Однако, по словам экспертов, признаки того, что Россия планирует вывести технику из Украины, отсутствуют.

Россия устраивает массированные воздушные налеты на Киев. В последние недели Россия также делала все более воинственные заявления в адрес стран Балтии. Например, Кремль пригрозил разбомбить латвийские «центры принятия решений», ранее обвинив страну в укрывательстве украинских операторов беспилотников. Латвийские власти отвергли эти обвинения.

В Литве на прошлой неделе была объявлена воздушная тревога, и правительство укрылось в бункере, так как со стороны Беларуси к воздушному пространству приблизились, предположительно, российские беспилотники.

Также Министерство обороны России опубликовало адреса предприятий, расположенных в восьми европейских странах, которые якобы сотрудничают с Украиной в производстве дронов. Министерство РФ предупредило о «непредсказуемых последствиях» и «резкой эскалации», если военная помощь Киеву не прекратится.

Хотя опасения, что Россия может расширить конфликт на Европу, не новы, из-за последних событий эта тема стала более актуальной. Ряд чиновников национальной безопасности Европы предупредили, что Россия может попытаться протестировать единство НАТО, взяв на прицел какую-либо из стран Балтии, острова Швеции и Дании в Балтийском море или территорию альянса в Арктике.

«За последние 24 месяца ситуация в сфере безопасности Европы ухудшилась, и мы видим со стороны России бо́льшую готовность идти на более высокие оперативные риски в гибридных операциях, — сказал в интервью министр обороны Швеции Пол Йонсон. — Мы понимаем, что должны сосредоточиться на укреплении нашего потенциала сдерживания и обороны против России».

Это сдерживание было ослаблено недавними угрозами президента США Дональда Трампа выйти из НАТО и его шагами по сокращению американских войск, дислоцированных в Европе.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, существует опасение, что Россия может увидеть возможность в следующие 12 месяцев, поскольку вызванный войной нефтяной шок в Иране создает в Европе дополнительную политическую неразбериху. Это дает толчок правопопулистским партиям, которые хотят восстановить закупки российской нефти и газа и прекратить поддержку Украины.

«Мы знаем, что цель России — поставить под угрозу всю архитектуру европейской безопасности. Поэтому есть все основания быть крайне бдительными, продолжать поддерживать Украину и, конечно же, прилагать усилия для перевооружения Европы», — сказал министр Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад.

Во Франции в следующем году пройдут президентские выборы, на которых большие шансы на победу имеет кандидат, более дружественно настроенный по отношению к России.

При этом, по словам сотрудников разведки и военных чиновников ряда европейских стран, отсутствуют признаки того, что Россия в ближайшем будущем действительно переместит войска или технику для совершения нападений на страны Балтии или куда-либо еще за пределы Украины. В то же время они добавили, что в ближайшие месяцы президент России Владимир Путин столкнется с жестким выбором, продиктованным математикой войны на истощение.

По оценкам западных разведок, российские войска теряют в месяц около 35 000 солдат, что превышает вербовочные возможности Кремля. Продолжение войны в Украине в нынешнем темпе вскоре станет невозможным без принудительной мобилизации. Однако Россия не проводила ее с 2022 года, когда в ходе разовой кампании на службу было призвано 300 000 солдат. Такой шаг имел бы огромные последствия как в России, так и за рубежом.