Наркотики с доставкой на параплане

В Билясуварском районе сотрудники полиции обнаружили 47 кг марихуаны и опиума, 10 104 таблетки психотропного содержания, переправленных в Азербайджан через границу контрабандным путем на параплане.

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители задержали и доставили в районный отдел полиции ранее судимого 62-летнего Джалала Гахраманова и 35-летнего Рашида Мамедалиева, получивших наркотики с помощью заранее переданной локации.

Следствие установило, что задержанные готовились сбыть наркотики в Баку. Возбуждено уголовное дело, в отношении обоих решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.