Армян угрожают оставить без газа, нефти и алмазов

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, «соответствующий сигнал уже был доведён Москвой до армянской стороны».

Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз.

«Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», - сказал Песков журналистам. «Конечно, это будет тема для обсуждения», - добавил он.

«Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения», — сказал Песков.

«Не нам судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП страны. Будет ли это обеспечивать ЕС, это нужно, наверное, решать самим армянам, а не нам. А нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском союзе», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также сказал, что общение президента России с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время не запланировано. «Нет, они (контакты) были недавно, поэтому таких планов нет», - сказал он перед вылетом в Астану, где на этой неделе пройдет саммит ЕАЭС.

По словам же вице-премьера РФ Алексея Оверчука, отдельная встреча Владимира Путина и вице-премьера Армении Мгера Григоряна в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане не планируется. «Насколько мне известно, не планируется, но на ногах наверняка может быть какой-то интерактив», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Оверчука, ситуация вокруг планов Армении по вступлению в Европейский союз создает неопределенность для инвесторов: «Вы знаете, конечно же, ситуация, которая сейчас сложилась, она создает очень большую неопределенность для инвесторов в том числе».

Песков между тем переадресовал «Газпрому» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией: «По денонсации (льготных поставок) - это у «Газпрома» надо спрашивать. Мне неизвестно ничего про денонсацию».

По его словам, льготы на газ, которые получает Армения, - это «помощь» России: «Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, - это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, нужно называть вещи своими именами: это наша помощь Армении».