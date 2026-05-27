Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

По мере приближения выборов в Армении усиливается экономическое и политическое давление России на Никола Пашиняна и его правительство. Российские официальные лица все настойчивее прибегают к жесткой, а порой и оскорбительной риторике в адрес армянского руководства.

Так, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Никола Пашиняна «проходимцем», предупредив, что курс армянского премьера грозит стране переходом на закупки газа по европейским ценам и утратой экономических связей с Россией, выстраивавшихся на протяжении десятилетий. По словам Медведева, Пашинян не является для Армении «гарантом мира», а лишь «проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти». В другом своем заявлении экс-президент прямо пригрозил Армении «украинским сценарием». «Некто Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией — это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, лавируя между разнообразными политическими течениями, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», — заявил он, добавив, что Пашинян «фактически толкает Армению по тому же пути, по которому пошла Украина».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался в более сдержанных выражениях, отметив, что «диалог с Арменией сохраняется», однако также предупредил о «серьезных последствиях» для страны в случае ее курса на вступление в Европейский союз. Не менее резко высказываются и российские федеральные СМИ. В частности, телеведущая и пропагандист Маргарита Симоньян назвала Пашиняна «наркоманом» и заявила, что считает «невозможным выстраивание каких-либо договоренностей» с армянским премьером. По ее словам, Пашинян — политик, озабоченный исключительно поиском наиболее выгодных для себя соглашений. Симоньян также сообщила, что давно называет его «эфенди», пояснив, что это «вежливое обращение к турку». Пашинян и его команда, судя по всему, предпочитают либо отвечать сдержанно, либо вовсе игнорировать подобные выпады со стороны Москвы. На встречах с избирателями армянский премьер характеризует лидеров так называемой «трехглавой партии войны» — Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна — как «шпионов иностранного государства».