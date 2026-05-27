Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

Выборы приближаются, страсти накаляются
Фархад Мамедов
14:02 743

По мере приближения выборов в Армении усиливается экономическое и политическое давление России на Никола Пашиняна и его правительство. Российские официальные лица все настойчивее прибегают к жесткой, а порой и оскорбительной риторике в адрес армянского руководства.

Так, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Никола Пашиняна «проходимцем», предупредив, что курс армянского премьера грозит стране переходом на закупки газа по европейским ценам и утратой экономических связей с Россией, выстраивавшихся на протяжении десятилетий.

По словам Медведева, Пашинян не является для Армении «гарантом мира», а лишь «проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти». В другом своем заявлении экс-президент прямо пригрозил Армении «украинским сценарием».

«Некто Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией — это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, лавируя между разнообразными политическими течениями, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», — заявил он, добавив, что Пашинян «фактически толкает Армению по тому же пути, по которому пошла Украина».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался в более сдержанных выражениях, отметив, что «диалог с Арменией сохраняется», однако также предупредил о «серьезных последствиях» для страны в случае ее курса на вступление в Европейский союз.

Не менее резко высказываются и российские федеральные СМИ. В частности, телеведущая и пропагандист Маргарита Симоньян назвала Пашиняна «наркоманом» и заявила, что считает «невозможным выстраивание каких-либо договоренностей» с армянским премьером. По ее словам, Пашинян — политик, озабоченный исключительно поиском наиболее выгодных для себя соглашений. Симоньян также сообщила, что давно называет его «эфенди», пояснив, что это «вежливое обращение к турку».

Пашинян и его команда, судя по всему, предпочитают либо отвечать сдержанно, либо вовсе игнорировать подобные выпады со стороны Москвы. На встречах с избирателями армянский премьер характеризует лидеров так называемой «трехглавой партии войны» — Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна — как «шпионов иностранного государства».

В последние дни, после того как издание The Insider раскрыло имена российских разведчиков в Армении и их предполагаемые связи с указанными политиками, Пашинян скорректировал формулировку: теперь он угрожает им арестами после выборов.

Помимо политического давления, Россия прибегает и к экономическим рычагам. В частности, введены ограничения на экспорт армянских минеральных вод, алкогольных напитков и цветов на российский рынок. Кроме того, стало известно, что министр энергетики России Сергей Цивилев направил официальное письмо правительству Армении, предупредив о возможной остановке поставок нефти, газа и необработанных алмазов.

В письме, в частности, говорится: «Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры».

