Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру партии премьера

Мероприятия связаны с расследованием коррупционного дела. После поступления информации об обыске лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо вновь призвал к отставке правительства Санчеса и досрочным выборам. «Мы находимся в отчаянной ситуации. Это очередной случай (коррупционного скандала в правительстве Педро Санчеса), и не какой-нибудь, а особенно серьезный», — заявил он.

Первый замглавы правительства и глава Минэкономики Карлос Куэрпо призвал уважать судебную процедуру и презумпцию невиновности.

В декабре бывший член партии Лейре Диес, бывший глава SEPI (Государственного общества промышленных холдингов) Висент Фернандес Герреро и баскский бизнесмен Антхон Алонсо были взяты под стражу по обвинению в злоупотреблениях служебным положением, растрате и организованной преступности. По версии следствия, за взятки они заключили пять незаконных контрактов на общую сумму около €132 млн.