Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Серийный убийца сбежал из больницы

В Ленинградской области ищут серийного душителя Андрея Кийко, известного как «сосновский маньяк», сбежавшего после ранения на войне в Украине, пишут украинские СМИ. Ранее он был осужден на 25 лет колонии строгого режима за убийства, изнасилования и нападения на женщин в Сосновском лесопарке Санкт-Петербурга.

На его счету — 15 жертв, 12 из них удалось выжить. Поиски ведут подразделения Минобороны и регионального полицейского главка в Ломоносовском районе.

По данным российских СМИ, Кийко завербовался на войну с Украиной из колонии в середине 2024 года, на тот момент ему оставалось отбывать в заключении еще семь лет. Осенью 2025-го он сбежал из военного госпиталя в Кронштадте, где проходил реабилитацию после ранения на фронте. Но в Минобороны начали разыскивать 41-летнего Кийко только в мае 2026-го, «до этого его побег скрывался, и полицию поставили в известность последней», сообщили источники издания.

Андрей Кийко начал нападать на женщин в 19 лет. Следствие установило, что с 2004 по 2007 год он совершил три убийства, восемь изнасилований и 11 разбоев. В 2005 году Кийко был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья.

По закону, те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, заключить контракт с Минобороны для участия в войне не могут. Несмотря на это, убийц и насильников продолжают отправлять на фронт. В 2025 году таким образом избежал тюрьмы магнитогорский маньяк Александр Егоров, который 7 лет скрывался от правоохранителей. Ему грозило 20 лет лишения свободы за изнасилование семи женщин.

Также на войну из колонии завербовался житель Волжска Александр Масленников, осужденный на 23 года колонии за двойное убийство и расчленение девушек. Кроме того, в Украине погиб Павел Шувалов, известный как Тулунский маньяк. По данным следствия, он изнасиловал по меньшей мере 27 женщин и убил двух.

