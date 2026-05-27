Впереди переломные для Украины полгода

Армия России истощена и не способна на крупные прорывы, считает бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий 3-м армейским корпусом ВСУ, в прошлом основатель батальона «Азов».

В интервью агентству Reuters Билецкий сказал, что, если украинская армия сможет наращивать и удерживать темп в течение нескольких месяцев, то может перехватить инициативу вдоль линии фронта и вынудить Москву отказаться от планов захватить оставшуюся часть Донецкой области на востоке Украины, которую Москва пока не контролирует.

«Я считаю, что следующие шесть–девять месяцев станут переломными», — сказал Билецкий, добавив: «Если точнее, то следующие шесть месяцев — самые критические».

На днях американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские силы теперь «активно оспаривают позиционный характер войны» и вскоре могут быть способны проводить ограниченные механизированные наступления.