Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время визита на военные базы заявил о необходимости «безупречной» системы обороны на севере страны.

Японские аналитики отмечают, что Россия может открыть «второй фронт» у Хоккайдо именно тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге. Именно поэтому военные отрабатывают стремительную переброску подразделений с юга на север.

«Перемещение российского ядерного подводного флота будет оставаться серьезной проблемой безопасности для Японии», – подчеркнул исследователь по вопросам безопасности Ю Коидзуми.

Известно, что Москва уже развернула на спорных островах у Хоккайдо истребители Су-35 и противокорабельные ракеты, а Охотское море активно превращает в базу для атомных подводных лодок. Совместные учения китайских и российских сил в японском воздушном пространстве и водах, по словам исследователя Синго Нагата, стали «рутинными».

Только с апреля по декабрь прошлого года Япония поднимала истребители 448 раз – преимущественно для перехвата китайских и российских самолетов. В марте особую тревогу вызвала демонстрация гиперзвуковых ракет «Кинжал» на борту российских самолетов вблизи Японии, пишут СМИ.

По словам профессора Темплского университета Джеймса Брауна, такие ракеты практически невозможно сбить – они меняют траекторию в полете.

«Выходки России раздражают и истощают ресурсы Японии», – подчеркнул он.

В то же время Кабинет министров Японии утвердил рекордный оборонный бюджет в размере 58 миллиардов долларов США на этот год, что на 9,4 процента больше, чем в 2025 году.

Лидеры Китая и России уже заявили, что ускоренное перевооружение Японии представляет «серьезную угрозу» миру и стабильности в регионе. Однако Токио продолжает модернизацию, чтобы избежать каких-либо лазеек в своей архитектуре безопасности.