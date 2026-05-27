Венгрия отменяет решение Орбана

Национальная ассамблея Венгрии проголосовала в среду утром за законопроект, который отменяет выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС), сообщает венгерское издание Telex.

За предложение проголосовали 133 депутата от партии «Тиса»; 37 депутатов от «Фидес-KDNP» проголосовали против; 5 депутатов от «Ми Хазанк» воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

На прошлой неделе в резолюции правительство уже выразило свое намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что «для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме». По его мнению, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Правительство Орбана прошлой весной объявило, что начнет процесс выхода Венгрии из МУС, но вскоре после этого большинство партии «Фидес» в парламенте проголосовало против этого решения. Процесс выхода Венгрии из суда должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее заявлял, что целью правительства «Тисы» является сохранение членства в МУС.