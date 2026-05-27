Обнаружили тайную программу Асада

Власти Сирии обнаружили компоненты секретной химической программы Башара Асада. Среди находок - сырье и боеприпасы, идентичные тем, что применялись в газовых атаках во время гражданской войны. Об этом сообщил постоянный представитель Сирии в Организации по запрещению химического оружия Мухаммед Хатуб.

Правоохранительные органы арестовали 18 человек, под стражу попали высокопоставленные военные, политики и технические специалисты.

Около ста объектов разработки и хранения токсичных веществ до сих пор скрыты на территории страны. По оценкам экспертов, лаборатории спрятаны в пещерах и других труднодоступных местах. Спутниковые снимки их не фиксируют, а сами арсеналы остаются без надлежащей охраны. В прошлом режим Асада использовал зарин, хлор и иприт против сил повстанцев.

Поиск этих арсеналов стал ключевым условием для новых властей. Страны Запада требуют полного химического разоружения Сирии в обмен на снятие санкций и масштабную экономическую помощь. В ноябре 2025 года был опубликован отчет о проверках. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия посетили 19 объектов, изучили тысячи документов и взяли множество проб. Выяснилось, что из 26 спорных вопросов по сирийскому химическому досье решены только семь. Дамаск до сих пор не предоставил полные данные о запасах ядовитых веществ и тайных производственных комплексах.