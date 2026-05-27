Переговоры идут, но у Израиля свои планы

По словам Ньюмана, Израиль поддерживает переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, но только при условии устранения «экзистенциальных угроз» со стороны исламской республики.

Израиль может возобновить военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не позволят достичь ключевых целей, заявил посол Израиля в Австралии Хиллель Ньюман в эксклюзивном интервью изданию Iran International.

«Мы выступаем за переговоры, если они позволят достичь поставленных целей. Мы не можем идти на компромисс в отношении этих целей», — сказал Ньюман.

«Цели заключаются в ликвидации ядерного потенциала, нулевом обогащении урана в Иране, отказе от использования баллистических ракет, прекращении поддержки проиранских сил…» — сказал посол.

Ньюман заявил, что Израиль готов принять дипломатический исход, если будут достигнуты эти цели: «Если сможем достичь этого путем переговоров и дипломатических дискуссий, отлично. В противном случае нам, возможно, придется вернуться к военной кампании, чтобы достичь поставленных целей, но цели должны быть достигнуты».

Заявления Ньюмана прозвучали на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров о возможном соглашении по прекращению конфликта, в ходе которых Тегеран и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по высокообогащенному урану Ирана, снятию санкций, замороженным активам и Ормузскому проливу.

Ньюман заявил, что Израиль доверяет президенту США Дональду Трампу, и охарактеризовал координацию между Вашингтоном и Израилем как «беспрецедентную»: «Мы доверяем президенту Трампу, мы уверены в нем. Мы тесно сотрудничаем. Существует координация».

Посол также заявил, что любое соглашение, затрагивающее Ливан, будет зависеть от условий, в том числе от того, отступит ли поддерживаемая Ираном «Хезболла» к северу от реки Литани.