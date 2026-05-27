Бывший канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что война России против Украины завершится примерно через десять лет. Заявление об окончании войны Меркель сделала при записи подкаста WDR 0630 в Берлине. Ее слова прозвучали в дискуссии о политике безопасности Германии и возможном возвращении военного призыва в Бундесвер на фоне роста угроз со стороны России.

По ее словам, после окончания войны Украина сможет окончательно утвердиться как независимое, свободное и суверенное государство. «Через десять лет война в Украине, надеюсь, закончится, и таким образом Украина станет независимой, свободной и суверенной страной», – сказала Меркель.

Бывший канцлер предположила, что после завершения войны потребность в восстановлении обязательной военной службы в Германии может исчезнуть.

Во время своего пребывания в должности с 2005 по 2021 год Меркель была одной из ключевых фигур дипломатических переговоров в рамках «Минских соглашений» и «Нормандского формата». Она не раз заявляла, что стремилась уйти от масштабной войны в Европе путем переговоров с РФ. Однако после полномасштабного вторжения России политика Меркель подверглась жесткой критике. Ее обвиняли в чрезмерном стремлении к компромиссу с Владимиром Путиным, блокировании вступления Украины в НАТО в 2008 году и поддержке энергетических проектов, связанных с РФ.